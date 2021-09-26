В Тюменской области выбирают лучшего студента

Более 100 студентов Тюменской области борются за звание "Студент года-2021" в рамках регионального этапа. Лучшие примут участие по Всероссийском конкурсе.

Участники боролись в 21 номинации, их оценивали 2 экспертов. Региональный этап завершился 24 сентября и проходил в оонлайн-формате. Студенты презентовали себя, рассказывали о своих самых значимых достижениях, а также проходили собеседования с членами жюри и отвечали на вопросы о своей деятельности в рамках номинации. Затем участники в командах решали кейсы, им нужно было найти наиболее верное, аргументированное и креативное решение в поставленной ситуации. Также члены жюри оценивали портфолио студентов, наибольшее количество баллов получали достижения мирового и всероссийского уровня, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

"Оценка складывается из нескольких составляющих – достижения участника, а также из результатов его очных испытаний. Студент года должен определяться не только по портфолио, мы должны оценить его умение презентовать себя, аргументированно рассуждать, решать непростые задачи, а также проверить, насколько он компетентен в сфере, в которой заявился на конкурс", – отметила член оргкомитета регионального этапа премии "Студент года-2021" и руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева.