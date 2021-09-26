На тюменском озере Круглое состоялась масштабная уборка

Тюменцы приняли участие в ежегодной экологической акции "Сделаем72". Волонтеры прибрали озеро Круглое, собрали десятки мешков мусора.

Организаторами акции выступили добровольческий центр Green Helpers, центр внешкольной работы "Дзержинец" и молодежная администрация Тюмени. К ним также присоединились представители молодежного совета тюменской кадастровой палаты, воспитанники детского морского центра "Алый парус" и другие тюменцы, неравнодушные к экологии города.

"Хотелось бы, чтобы к экологическому движению примкнуло как можно больше горожан", – отметила председатель молодежного совета кадастровой палаты Екатерина Шибакова.

Участники попросили организаторов обратить внимание и провести просветительскую работу с рыбаками, которые оставляют свои сети гнить в озере. Подобные встречи, по словам инициативных тюменцев, нужно провести и с теми, кто любит отдыхать на мысовском пляже: там остается слишком много мусора, пишет "Тюменская область сегодня".

Ежегодная акция "Сделаем!" проходит по всей России, являясь частью всемирной кампании "Let's do it!". Ее история началась в 2008 году, когда добровольцы под руководством Райнера Нылвака за один день очистили всю Эстонию от мусора. Это событие и породило мировое экологическое движение. В 2020 году акция "Сделаем72" в Тюмени также проходила на территории вокруг озера Круглого.