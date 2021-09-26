Победители конкурса "Семья года 2021" в Тюмени рассказали, как жить дружно

Фото: региональный центр "Семья"

Первое место в номинации "Многодетная семья" в рамках конкурса "Семья года 2021" заняла семья Канаткиных из Тюмени. Супруги живут вместе уже 20 лет, а главным достижением они считают успехи детей. Тем более, что у каждого есть занятие по душе.

Старшие дочери занимаются в театральной студии, играют в шахматы. Анне - 19 лет, она учится играть на гитаре, Марии - 16 лет, она рисует, занимается танцами и скалолазанием. Илье - 12 лет, он любит лепить и танцевать. Людмила в свои 10 лет увлекается тем же, чем и старшие: рисует, лепит, конструирует. Льву скоро исполнится 8 лет, он член команды КВН. В 2021 году впервые в составе команды принимал участие в фестивале.

"Семья должна развиваться, и дети, и родители – учиться и взрослеть. Учиться многим вещам: давать друг другу свободу, понимать друг друга даже тогда, когда сделать это совсем непросто, решать возникающие по пути задачи. Взрослеть одновременно, а не врозь, – как правило, супругам приходится взрослеть вместе с чадом и проживать с ним все этапы развития", - рассказала Светлана Канаткина.

Есть в семье Канаткиных и свои традиции. Вместе они отмечают дни рождения, Новый год, 9 Мая, праздник Светлой Пасхи и другие знаменательные даты. Каждый вечер за кухонным столом семья собирается, чтобы обсудить друг с другом прошедший день. Также у них есть общее увлечение – это совместные поездки, изучение окружающего мира. Родители показывают детям красоту природы, пишет ИА "Тюменская линия".

"Идеальная семья - это не равняться на идеал. Вместо того, чтобы искусственно подражать чужим идеалам, лучше сконцентрироваться на создании вашей и только вашей уникальной семьи, под крышей которой живут люди, чью судьбу невозможно повторить", - считает хранительница семейного очага.