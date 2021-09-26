Тюменским родителям напомнили, какие опасности ждут детей на кухне

Ежедневно в Тюмени два или три ребенка получают ожоги. Чаще всего местом получения травмы становится кухня, которая таит в себе много опасностей для детей: здесь кипит чайник, работает горячая духовка, на плите стоят тяжелые сковородки.

Как отметили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи Тюмени, родителям важно обеспечить безопасность своим детям. Для этого необходимо соблюдать несложные правила. Например, во время готовки не брать ребенка на руки и использовать определенные конфорки на плите.

"Пока ребенок маленький, лучше готовить на дальних конфорках. Посуду с длинными ручками, сковороды на передние не выставляем, даже когда блюдо готово. Электрический чайник тоже должен стоять как можно дальше от края, а провода – не свисать, чтобы ребенок не мог потянуть за них. Духовой шкаф и микроволновку следует блокировать от детей", - рекомендуют специалисты.

На стол кружки и тарелки нужно ставить в центр, а от скатерти и сервировочных салфеток временно отказаться, потому что ребенок может потянуть за них и опрокинуть горячую еду и воду на себя.

Если же ребенок обжегся, руку или ногу нужно полностью погрузить в прохладную воду до прибытия скорой помощи. Если ожог на туловище – приложить смоченное полотенце. При необходимости – обратиться к врачу.