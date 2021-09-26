Тюменскому врачу Елене Максюковой вручили профессиональную премию

Главный врач тюменского Родильного дома №2, акушер-гинеколог высшей категории Елена Максюкова стала лауреатом IХ Национальной премии "Репродуктивное завтра России". Ей вручили диплом и памятную статуэтку, которые теперь занимают почетное место на рабочем столе.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, премия вручается за значительный вклад в развитие отечественной медицины в области репродуктивного здоровья, акушерства и гинекологии. От региона было выдвинуто три кандидата, члены попечительского совета оценивали стаж в специальности, стаж клинической и преподавательской работы, наличие государственных наград и другие профессиональные достижения участников конкурса.

Вручение награды проходило в Сочи в рамках "Сочинских контраверсий".

Национальная премия учреждена в 2012 году для поощрения практикующих врачей, а также преподавателей медицинских учебных заведений. Также в числе задач - мотивировать молодых сотрудников развиваться в области гинекологии и смежных дисциплин.