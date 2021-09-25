Информационный центр "Визит Тобольск" займется привлечением туристов в город

Фото из группы администрации Тобольска ВКонтакте

Информационный центр "Визит Тобольск" начал работу с 1 сентября. Учреждение призвано повысить туристический потенциал Тобольска и сделать город открытым для туристов круглый год.

Как рассказал директор культурно-туристического информационного центра "Визит Тобольск" Роман Баянов, развитие событийного туризма – еще одна задача учреждения.

"Нам нужно активизировать и нацелить местный бизнес на то, чтобы создать какое-то мероприятие, которое и станет притягательным для всех. Также есть потребность в высококачественных гостиницах, точках общепита", - отметил он.

Специалисты центра планируют одновременно развивать в Тобольске туризм детский, промышленный, экологический, рыболовный, научно-исторический. Увеличить поток туристов планируется в два-три раза – до 1 млн человек в год. Роман Баянов считает, что это цифра реальна, ведь город обладает мощным культурным и историческим потенциалом, а с открытием нового аэропорта он станет еще доступнее.

"Визит Тобольск" будет находиться в здании Богадельни, в Нижнем посаде. Сейчас здесь ведут работу по введению здания в эксплуатацию. Учреждение станет первой площадкой креативного кластера города, пишет ИА "Тюменская линия".