В тюменском селе Боровлянка отреставрировали музей под открытым небом

Фото: Благотворительный фонд "НАШЕ ВРЕМЯ"

Уличный музей "Крестьянское подворье Сибири", расположенный в селе Боровлянка Голышмановского округа, отреставрировали и пополнили экспозиции. Работы проводились на средства гранта от муниципального благотворительного фонда "Наше время", было потрачено 45 тыс. рублей.

Как рассказала заведующая отделением Боровлянской школы филиала Голышмановской школы №2 Наталья Брылина, в музее оборудовали навес с макетами домашних животных и птиц. В избу добавили люльку, заменили макет печи, поправили забор, отремонтировали колодец "Журавль", который заметно постарел от времени.

"Мы открыли музей пять лет назад, тоже на грантовые средства. Всё это время его посещали не только местные жители, но и туристы, студенты, историки, приезжающие из Тюмени и области", - поделилась она.

В Боровлянском уличном музее среди экспонатов - жернова, угольные утюги, плуги, самовары с сапогом, керосиновые лампы, стиральные доски, - всё это сохранилось у местных жителей. С конца сентября здесь начнут проводить экскурсии и квесты, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".