В больнице в Голышманово установили прикроватные мониторы в палатах для пациентов

Фото пресс-службы ОБ №11

Двадцать четыре новых универсальных прикроватных монитора пациента установили в Областной больнице №11 рабочего поселка Голышманово. Оборудование позволяет следить за состоянием почти четырех сотен пациентов.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, аппараты разместили в палатах интенсивной терапии, в операционных, в отделениях терапии и хирургии всех структурных подразделений больницы.

"Новое оборудование даёт возможность оценить состояние больного при одном взгляде на монитор. Это помогает быстрее получить необходимую информацию о пациенте, установить диагноз и следить за изменениями в его состоянии во время лечения. Также с их помощью можно рассчитать нужную дозу лекарственных средств", – прокомментировал заведующий отделением интенсивной терапии Юргинского филиала ГБУЗ ТО "ОБ №11", врач-анестезиолог Иван Золотухин.

На экране монитора одновременно отображаются показания ЭКГ, артериальное давление, дыхание (респирация), температура. Благодаря компактным размерам устройство помещается даже в небольшой палате. Его можно легко перенести, если возникла необходимость транспортировки пациента.

"Прикроватные мониторы – это не аналог прикроватных табличек, на которых раньше указывали сведения о больном, а функциональный аппарат, благодаря которому медицинский персонал может быстро реагировать на изменение состояния пациента", - добавил главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

Оборудование приобретено в рамках реализации региональной программы Тюменской области "Модернизация первичного звена здравоохранения".