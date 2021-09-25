Культорганизатор из Викуловского района открыла свой магазин в деревне

Ольга Подкорытова, десять лет проработавшая культорганизатором в сельском доме культуры, решила начать свое дело и открыла небольшой магазин в село Одино Викуловского района. В этом ей помогли специалисты службы занятости.

"Село у вытянутое, на одном конце деревни есть магазин, решили открыть на другом конце, чтобы людям не так далеко было ходить. Ассортимент небольшой, то, что необходимо людям каждый день", - рассказала предпринимательница.

Дом культуры, в котором она работала, закрыли четыре года назад. И женщина осталась без работы. Приняла решение заняться своим делом. Обратилась в службу занятости: опытные специалисты помогли с документами, помогли составить бизнес план, предоставили финансовую помощь, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Ольги Подкорытовой, для открытия своего собственно дела главное - желание.

"Но также важно анализировать рынок. Я сначала хотела развиваться в сфере сельского хозяйства, прошла обучение в Smart школе сельского предпринимателя. В голове было много идей, но они у меня так и остаются. Не теряю надежду, что они осуществятся. Обучающих программ, государственной поддержки начинающим предпринимателям очень много. Главное не бояться, обращаться в службу занятости и идти до конца", - поделилась она.