В Тюменской области определили лучших сельских медиков

Завершился областной профессиональный конкурс "Моё призвание – сельская медицина". Мероприятие проходит уже пятый год при поддержке Тюменской облдумы и "Единой России".

Участие в конкурсе приняли врачи, фельдшеры и медсёстры, работающие в сельких медучреждениях. Конкурс проходил в три этапа. Первый этап был организован Медицинским информационно-аналитическим центром и представлял собой дистанционное тестирование. Заданием для второго этапа было написать эссе на тему "Будущее сельской медицины. Проблемы и пути их решения". На третьем этапе проверялись практические навыки конкурсантов. Им нужно было продемонстрировать своё мастерство при проведении сердечно-лёгочной реанимации, измерении артериального давления, обследовании щитовидной железы.

6 врачей, 14 фельдшеров и 9 медицинских сестёр достойно прошли все три этапа конкурса, показав профессиональную компетентность и высокий уровень подготовленности, и поставили комиссию перед нелёгким выбором. Все кандидаты заслуживали победы, и выбирать предстояло лучших из лучших.

Старший фельдшер Олег Фалалеев руководит структурными подразделениями Областной больницы № 15 всего два года, но уже успел с нуля провести информатизацию ФАПа в Нижнетавдинском районе. "Сложностей много, но они меня не останавливают, ведь результаты работы – налицо. Жители нашего района с радостью отмечают, что работа ФАПов стала лучше, что всегда можно обратиться с любой проблемой и получить качественную медицинскую помощь, начиная с оказания первой помощи и заканчивая консультациями профильных специалистов", – рассказал Фалалеев.

"Посещаемость ФАПа у нас хорошая, люди очень довольны, что практически все медицинские услуги, которые им необходимы, они теперь могут получить на месте, не выезжая в областной центр, – поделилась Елена Калимуллина, заведующий ФАПом ОБ №15 в с. Киндер. – Мы активно применяем информационные технологии, проводим телемедицинские консультации, обследование пациентов, с помощью современного оборудования, включая диагностику аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний".

Победителем в номинации "Лучший земский врач" стал Роман Макаров, врач-терапевт участковый филиала Областной больницы №19.