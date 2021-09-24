Руслан Кухарук рассказал, какой проект стелы "Город трудовой доблести" выбрали тюменцы

Стела "Город трудовой доблести" будет установлена рядом со сквером Машарова. Результаты трехдневного голосования тюменцев за проект глава города Руслан Кухарук опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
34 861 человек принял участие в голосовании за проект будущей стелы. Стенды были выставлены на площадках фестиваля "Тюменская осень".
Первое место занял проект № 3, автор которого предлагает установить стелу и обустроить территорию рядом со сквером Машарова (место, где сейчас автостоянка). За него проголосовали 13 364 тюменца.
12 981 голос набрал проект № 1 по установке стелы в сквере Сибирский – в квартале улиц Профсоюзной – Герцена – М. Тореза – Республики.
8 516 человек проголосовали за проект № 2, в котором предлагается стелу разместить на площади в створе улиц Холодильной – Республики.
"Поскольку два проекта набрали почти одинаковое количество голосов, то авторы могут их доработать с учетом мнения жителей города Тюмени, а эксперты обсудят возможность использовать элементы из представленных эскизных проектов стелы и концепций оформления прилегающей территории для одного проекта", - отметил Руслан Кухарук.
Финальное заседание конкурсной комиссии состоится 8 октября, в нем примут участие представители Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Творческого союза художников России, Тюменского городского совета ветеранов и специалисты из других городов. Они и назовут имя победителя открытого конкурса.
Я благодарю всех, кто три дня работал волонтерами на площадках фестиваля "Тюменская осень" и рассказывал жителям о проектах и почетном звании, которое было присвоено Тюмени в мае 2021 года, – города трудовой доблести.
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