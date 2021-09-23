Тюменский "Дзержинец" проведет тренинги для родителей подростков

Центр внешкольной работы "Дзержинец" приглашает тюменских родителей в "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) на тренинги по психологии детей и подростков.

23 сентября в 18:00 начнется семинар "Причины, механизмы и профилактика детских и подростковых психосоматических расстройств". Психолог "Дзержинеца", специалист по гештальт-подходу и телесноориентированной психотерапии Владимир Плетников расскажет о психосоматических заболеваниях и расстройствах, что к ним относится, причинах и механизмах их возникновения, о профилактике и методах лечения.

24 сентября в 18:00 стартует цикл тренингов для родителей "Как улучшить взаимопонимание и взаимоотношения с подростком и в семье". Участники разберут особенности и причины разного поведения подростков, факторы доверительного общения, роль в нем невербальной коммуникации. Родители попробуют на практике применить способы общения, которые помогают установить контакт, повышают уровень взаимного доверия и понимания, помогают сгладить конфликты, уменьшить напряженность, спокойно поговорить и сделать так, чтобы критика, если она необходима, была конструктивной.

Регистрация на мероприятия и справки по телефонам: + 79829111895, 39-01-44, "ВКонтакте" и по электронной почте: orgon@inbox.ru.