Всероссийская олимпиада школьников в Тюмени начнется 30 сентября

Самая престижная из российских олимпиад и самая масштабная по охвату в нашем регионе стартует 30 сентября, свои знания проверяют, как правило, около 90 тысяч тюменских школьников, сообщили в региональном центре по работе с одаренными детьми "Новое поколение".

"В этом году по большинству предметов, заявленных в олимпиаде, школьники будут выполнять задания онлайн на платформе "Сириуса". Это новое направление для региона, и для нас важно, чтобы оно прошло комфортно для всех. Школьники могут получить у классных руководителей коды доступа для регистрации на платформе. Олимпиады будут проходит на базе образовательных учреждений, в отдельных случаях допускается участие на дому. Главное условие – чтобы был хороший интернет", – рассказала о новшествах руководитель регионального центра по работе с одаренными детьми "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

Первый олимпиадный день, 30 сентября, в Тюменской области начнется с физики для 7-11 классов. Завершит олимпиаду 30 октября письменный этап по немецкому языку. Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

Олимпиада делится на школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы. С дипломом победителя или призёра заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников можно поступить без экзаменов практически в любой вуз на любое направление, соответствующее профилю.

В Тюменской области пройдут состязания по 24 предметам, из них только 6 будут реализованы в традиционном офлайн-формате. Кроме того, ученики могут принять участие хоть в одной олимпиаде, хоть во всех – это находится в зоне их решения.