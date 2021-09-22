Ялуторовчане за два часа собрали полтонны макулатуры, чтобы помочь бездомным животным

В Ялуторовске прошел экофестиваль "Бумеранг добра". Полтонны макулатуры за два часа принесли на пункты сбора у дворовых клубов "Меркурий" и "Мечта". Деньги со сдачи вторсырья пойдут на корм и лекарства для бездомных животных, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Помимо бумаги, несли также пластик и использованные батарейки. Для всех участников акции организаторы провели мастер-классы по вторичной переработке вещей.

Параллельно со сбором отходов работала площадка поддержки бездомных животных. По словам организаторов, для них удалось собрать 2000 рублей и 10 кг. корма. Для четверых щенков из выставки удалось найти дом.

Фестиваль организован на средства гранта регионального конкурса проектов "Моя идея" мультицентра "Моя территория".