Ялуторовчане за два часа собрали полтонны макулатуры, чтобы помочь бездомным животным

14:14 22 сентября 2021
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В Ялуторовске прошел экофестиваль "Бумеранг добра". Полтонны макулатуры за два часа принесли на пункты сбора у дворовых клубов "Меркурий" и "Мечта". Деньги со сдачи вторсырья пойдут на корм и лекарства для бездомных животных, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Помимо бумаги, несли также пластик и использованные батарейки. Для всех участников акции организаторы провели мастер-классы по вторичной переработке вещей. 

Параллельно со сбором отходов работала площадка поддержки бездомных животных. По словам организаторов, для них удалось собрать 2000 рублей и 10 кг. корма. Для четверых щенков из выставки удалось найти дом.

Фестиваль организован на средства гранта  регионального конкурса проектов "Моя идея" мультицентра "Моя территория".

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