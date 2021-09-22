В ТПКУ пятиклашек посвятили в кадеты

В Тюменском президентском кадетском училище 18 сентября состоялось посвящение воспитанников пятых классов в кадеты.

На плацу присутствовали все курсы, руководство училища, педагоги и воспитатели. Их приветствовал оркестр ТВВИКУ. Затем перед собравшимися выступила группа барабанщиков ТПКУ и вокальный ансамбль исполнил композицию "Вперёд, Россия!"

После концертной программы к пятиклассникам обратился старший воспитатель курса подполковник Алексей Карабач. Вместе с наставником ребята произнесли клятву кадета:

Верно и самоотверженно готовить себя к служению Родине! Быть честным и верным товарищем! Быть образцом в учебе и поведении, создавать, умножать и хранить традиции училища! Свято блюсти свою честь, честь класса и честь звания кадета Тюменского президентского кадетского училища! Нерушимо соблюдать требования клятвы и устава училища! Жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу великой России!

Затем воспитанники получили удостоверения и значки кадет Тюменского ПКУ.

В церемонии вручения удостоверений приняли участие начальник ТПКУ генерал-майор Михаил Логинов, прокурор Тюменской области Владислав Московских, Герой России, подполковник ВВС в отставке Владимир Шарпатов, руководство училища и воспитатели курса.

От имени родителей пятого курса Виктор Комиссаров пожелал ребятам не бояться трудностей, уверенно идти к своей цели, быть верными данной клятве и с честью и достоинством нести почетное звание кадета.

Затем к новоиспечённым пятиклассникам обратился кадет 11 "А" класса Владимир Виноградов: "Сегодня особенный день для училища. От лица старших кадет и от себя лично поздравляю ребят пятого курса с принятием клятвы и вступлением в кадетское братство. Хочу пожелать вам терпения, удачи и отличной учебы! С праздником!"

К поздравлениям также присоединился выпускник ТПКУ, курсант четвертого курса ТВВИКУ Иван Михайлов: "Дорогие пятиклассники, сегодня один из самых важных моментов вашей жизни – для каждого из вас началась история вашего верного служения Отечеству. Наслаждайтесь каждым днем, проведенным в училище, внимайте знаниям и умениям, получаемым здесь. Только сейчас, покинув эти стены, мы, выпускники, осознали, что годы, проведённые здесь, стали лучшими годами обучения. Желаю вам выдержки, старательности, усердности в преодолении трудностей, успехов в постижении новых знаний и крепкой кадетской дружбы!"

Заключительное слово сказал начальник Тюменского ПКУ генерал-майор Михаил Логинов. Он поздравил пятиклассников с важным событием и призвал их всегда помнить о том, что клятва кадета не пустые слова. После этого воспитанники 6-11 курсов прошли торжественным маршем по плацу, сообщили в пресс-службе училища.