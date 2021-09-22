150 тюменцев примут участие в "Абилимпиксе"

VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Тюмени пройдет 28-29 сентября в Тюменской области. Около 150 участников будут демонстрировать свои навыки в приготовлении еды, торговле, адаптивной физической культуре, кондитерском деле, флористике.
Возраст участников - от 14 до 65 лет, оцениваться они будут по трем категориям: школьники, студенты, специалисты. В жюри войдут опытные эксперты: представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов региона. Лучших участников наградят на церемонии закрытия, которая состоится 30 сентября.
Директор центра занятости населения Тюменской области Оксана Астафьева:
Для нас важно, чтобы люди с ограниченными возможностями имели все условия для получения профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. Важнейшая миссия "Абилимпикса" – вести работу по улучшению качества жизни таких людей. Мы должны сделать все для повышения уровня социокультурной инклюзии в обществе.
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