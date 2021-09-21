Огненный спектакль покажут на набережной Тюмени

Новый спектакль "Ворожба" на уличной площадке у мультицентра "Контора пароходства" 21 и 22 сентября тюменцам представит театр "Гелиос".

Это первый полнометражный спектакль с ходулистами и танцами в репертуаре тюменского коллектива, который выступает уже около десяти лет. Вход на спектакли свободный, начало в 19:30, рассказали в мультицентре.

"Ворожба" — часовое театрализованное шоу по мотивам скандинавских легенд, которое объединило в себе театр танца и огонь. Вместе с героями спектакля зрители столкнутся с непростыми жизненными ситуациями, пройдут путь духовной зрелости, чтобы найти ответы на главные для себя вопросы.