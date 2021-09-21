Директор Института когнитивных наук ВШЭ расскажет тюменцам о нейроэкономике

Спикером проекта "КонцептХаб" 25 сентября станет нейробиолог и директор Института когнитивных наук ВШЭ Василий Ключарев, сферой интересов которого являются нейробиологические исследования конформности, изменения в поведении или мнении человека под влиянием чужого мнения.

Василий Ключарев вместе с коллегами открыл еще одну область мозга, которая играет важную роль в социальном поведении людей. На лекции в Тюмени он расскажет, можно ли предсказать решение человека по активности его мозга, и оставляет ли нейробиология место свободе выборе.

"Нейроэкономика – новая наука, которая объединяет в себе три дисциплины. Она помогает узнать больше о нас самих, о том, как мы мыслим и принимаем решения. Я думаю, нас ждет увлекательная лекция, не пропустите!", ‒ рассказала о новой лекции Виктория Елизарова, руководитель проекта "КонцептХаб".

В связи с эпид ситуацией количество мест на лекции ограничено. Желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции лекции, которая 25 сентября начнется в 13:00 на канале проекта КонцептХаб.