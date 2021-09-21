Тюменских родителей приглашают в закрытую группу в соцсетях "По полочкам"

Областной центр профилактики и реабилитации создал закрытое профилактическое сообщество в соцсети "ВКонтакте" с полезной и актуальную информацией для родителей о профилактике употребления психоактивных веществ.

"По полочкам" – это проект, направленный на работу с родителями в сфере профилактики употребления психоактивных веществ и деструктивного поведения несовершеннолетних. Акцент сделан на детско-родительских отношениях. Каждый родитель может получить индивидуальную консультацию у специалиста по интересующей его проблеме.

Информация в группе публикуется в виде отдельных постов с видеороликами и баннерами. Прямые эфиры проводятся как альтернатива родительским собраниям, на них поднимаются проблемы употребления детьми наркотиков, алкоголя, никотина, безопасность в Интернете, экстремизм и другие.

В качестве спикеров выступают врачи-наркологи, психологи, представители областного наркологического диспансера, центра профилактики и борьбы со СПИД, УМВД России по Тюменской области. Первый прямой эфир состоялся 3 сентября. В День солидарности в борьбе с терроризмом специалист Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области рассказала, каким образом детей могут вовлечь в экстремистскую деятельность в и нтернете.

В сообществе состоит более 450 родителей не только Тюмени, но и области. Сообщество является закрытым, так как содержит в себе контент, не предназначенный для детей и подростков, тем более что информация может вызвать лишний интерес ребенка к затронутой теме.

Желающие вступить в сообщество "По полочкам" должны подать заявку. На странице должны быть личные фотографий, минимальная информация о себе и публикации. Если же человек не хочет выставлять фотографии с собой в социальных сетях и держит страницу закрытой, то он может написать организаторам на электронную почту: ocpr72_omo@bk.ru.