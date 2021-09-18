В Ялуторовске появится микрорайон "Счастье"

Новый микрорайон "Счастье" построят в Южном микрорайоне Ялуторовска. Его планируют возвести за три года.

Как сообщили в администрации города, в микрорайоне будут четыре многоквартирных дома на 600 квартир. Проект района имеет современные стандарты, здесь будут закрытые от машин дворы, современные детские площадки, спортивные зоны и зоны для отдыха.

Компания-застройщик анонсирует, что приобрести квартиры в этих домах будет возможно с привлечением федеральных программ льготного ипотечного кредитования. Эти вопросы находятся на стадии проработки, пишет ИА "Тюменская линия".