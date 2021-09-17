В Тюмени открылись гастрофестиваль и продовольственные ярмарки

Фото Артемия Романова

Гастрономический фестиваль "Чайные традиции" и продовольственные ярмарки открылись в областной столице в рамках фестиваля "Тюменская осень". Жителей города приглашают угоститься ароматным чаем и приобрести продукцию местных производителей.

Гастрофестиваль развернулся на 18 площадках Тюмени. Общегородское мероприятие будет проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Тюменцам предлагают три варианта чая: индийский ассам с листом лесной вишни, черный иван-чай, а также иван-чай со смородиной. Кроме того, горожане могут угоститься мармеладом, зефиром, разными видами пряников, вафлями. Есть вкусное варенье.

На 80 городских площадках работают продовольственные ярмарки. По выгодным ценам горожане смогут купить мясо, колбасные изделия, яйца, молочную продукцию, конфеты, пряники и мед.