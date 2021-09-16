В Тюмени состоится экскурсия, посвященная живописи передвижников

Тематическая экскурсия "Стоп-кадр. Передвижники. До и после" состоится 19 сентября в 19:00 в музейном комплексе им. Словцова. Участникам раскроют секреты картин великих мастеров и помогут побывать внутри живописного произведения.
Гости музея увидят подлинные полотна творцов, узнают историю создания шедевров, поймут, как кино связано с живописью, а также самостоятельно домыслят сюжет картин. Экскурсия пройдет в стенах экспозиции "Шедевры художественной коллекции".
Участникам дополнительно нужно приобрести билет на выставку, льготным категориям граждан (школьники, студенты) оплата посещения выставки не обязательна. Стоимость участия в экскурсии - 100 рублей. Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Мероприятие участвует в программе "Пушкинская карта". Возрастная категория 6+
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