Тюменцы могут стать наставниками трудным подросткам

Проект "Наставник" призван помочь детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении, увидеть мир с другой стороны, узнать реальные перспективы развития через общение и дружескую поддержку конкретного человека – наставника. Принять участие в проекте и таким образом в судьбе ребят, которых часто называют "трудными", может каждый.

Наставником может стать совершеннолетний человек, готовый поделиться своими знаниями, положительным жизненным опытом, организовать полезный досуг, иногда просто выслушать и понять ребенка, находящегося в социально опасном положении.

Все наставники проходят специальное обучение в Центре внешкольной работы "Дзержинец", курирующем проект в городе.

Варианты участия наставника обговариваются на моменте знакомства с несовершеннолетним и согласовываются с его родителями. Как правило, наставник общается с ребенком и членами его семьи, интересуется учебой подростка, отношениями с друзьями, помогает организовать досуг, привлекает в различные социально полезные активности, дает советы. Главная цель - выстроить доверительные отношения, которые помогут ребенку посмотреть на мир другими глазами, принять правильное решение в сложной ситуации, сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

За 5 лет существования проекта через школу наставников прошло порядка 400 взрослых тюменцев, ставших наставниками более чем для 350 подростков. Есть реальные примеры того, как ребята постепенно меняли цели в жизни, изначально отказываясь даже ходить в школу, после регулярного общения с наставником поступали в университеты, меняли негативное окружение, "завязывали" с пагубными пристрастиями.

Подробная информация о проекте здесь. По вопросам участия в проекте обращаться в ЦВР "Дзержинец" по адресу: ул. Механическая,31/1 или по телефону 515-020.