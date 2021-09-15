ТюмГУ в рамках Тюменского нефтегазового форума запустит уникальные образовательные программы

В Тюмени 14 сентября стартовало одно из главных событий энергетической отрасли. Трехдневная программа Тюменского нефтегазового форума (TNF 2021) насыщена как деловыми, так и образовательными событиями.
Лекторий "Окружающая среда – энергия будущего" стал одним из ключевых мероприятий TNF. Его организатором выступил Тюменский государственный университет совместно со стратегическим партнером ПАО "Сибур". Как признается ректор ТюмГУ Иван Романчук, в таком формате проект реализуется в регионе впервые.
"Каждому дню проведения посвящен отдельный тематический трек. Треки "Окружающая среда – энергия будущего", "Люди и человеческий капитал – энергия изменений", "Новые технологии в индустрии – энергия роста" были выбраны как наиболее актуальные и отражающие реалии сегодняшнего времени. Все три темы связаны между собой и органично дополняют друг друга", – прокомментировал ректор.
Открыл лекторий Николай Дурманов, заместитель директора по развитию Института X-BIO ТюмГУ, специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности. Он представил российский и международный опыт декарбонизации экономики, привел примеры климатических проектов, особое внимание уделил карбоновым фермам.
"Нам нужны новые тотальные системы надзора за учетом парниковых газов, секвестрационного потенциала, и такие сейчас создаются. В России открываются карбоновые полигоны, первый из них в Тюменской области на базе биостанции Тюменского госуниверситета. Он самый широкий по охвату тем и, скорее всего, он будет лидером долгое время", – отметил спикер.
Уже 16 сентября в рамках TNF стартует первый стратегический образовательный интенсив по карбоновой тематике, который станет совместным проектом Тюменского и Новосибирского госуниверситетов, а также индустриального партнёра ПАО "Сибур".
В рамках договоренностей стороны будут работать в системе образовательного консорциума Carbon Education & Development (CE&D) сообщил руководитель программы, проректор ТюмГУ Андрей Латышев.
Консорциум призван объединить экспертов из науки и индустрии. Он станет основой линейки программ дополнительного образования и переподготовки для участников климатических проектов и их руководителей, а также просветительских курсов по климатической тематике и новому энергетическому переходу для представителей исполнительной власти, крупного бизнеса, частных предпринимателей, студентов и школьников, интенсивов по подготовке инженеров и исследований для работы на карбоновых полигонах и фермах.
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