ТюмГУ в рамках Тюменского нефтегазового форума запустит уникальные образовательные программы

Фото с сайта utmn.ru

В Тюмени 14 сентября стартовало одно из главных событий энергетической отрасли. Трехдневная программа Тюменского нефтегазового форума (TNF 2021) насыщена как деловыми, так и образовательными событиями.

Лекторий "Окружающая среда – энергия будущего" стал одним из ключевых мероприятий TNF. Его организатором выступил Тюменский государственный университет совместно со стратегическим партнером ПАО "Сибур". Как признается ректор ТюмГУ Иван Романчук, в таком формате проект реализуется в регионе впервые.

"Каждому дню проведения посвящен отдельный тематический трек. Треки "Окружающая среда – энергия будущего", "Люди и человеческий капитал – энергия изменений", "Новые технологии в индустрии – энергия роста" были выбраны как наиболее актуальные и отражающие реалии сегодняшнего времени. Все три темы связаны между собой и органично дополняют друг друга", – прокомментировал ректор.

Открыл лекторий Николай Дурманов, заместитель директора по развитию Института X-BIO ТюмГУ, специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности. Он представил российский и международный опыт декарбонизации экономики, привел примеры климатических проектов, особое внимание уделил карбоновым фермам.

"Нам нужны новые тотальные системы надзора за учетом парниковых газов, секвестрационного потенциала, и такие сейчас создаются. В России открываются карбоновые полигоны, первый из них в Тюменской области на базе биостанции Тюменского госуниверситета. Он самый широкий по охвату тем и, скорее всего, он будет лидером долгое время", – отметил спикер.

Уже 16 сентября в рамках TNF стартует первый стратегический образовательный интенсив по карбоновой тематике, который станет совместным проектом Тюменского и Новосибирского госуниверситетов, а также индустриального партнёра ПАО "Сибур".

В рамках договоренностей стороны будут работать в системе образовательного консорциума Carbon Education & Development (CE&D) сообщил руководитель программы, проректор ТюмГУ Андрей Латышев.

Консорциум призван объединить экспертов из науки и индустрии. Он станет основой линейки программ дополнительного образования и переподготовки для участников климатических проектов и их руководителей, а также просветительских курсов по климатической тематике и новому энергетическому переходу для представителей исполнительной власти, крупного бизнеса, частных предпринимателей, студентов и школьников, интенсивов по подготовке инженеров и исследований для работы на карбоновых полигонах и фермах.