Тюменка выиграла 650 тысяч рублей на танцы

Фото - пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Александра Балецкая на фестивале Таврида-Арт выиграла грантовый конкурс Росмолодежи: 650 тысяч рублей она получила на реализацию проекта "Международный фестиваль хореографических спектаклей SOMA".

"У нас в Тюмени фестиваль проводится не первый год — этой осенью, 4-7 ноября, состоится третий раз. Это фестиваль, который создает среду для развития современного танца и театрального искусства в целом. В качестве участников мы приглашаем спектакли разных направлений — детские, молодежные и взрослые, — рассказала Александра, танцовщица, режиссёр, хореограф мастерской современного танца.

Организаторы хореографического фестиваля SOMA будут отбирать заявленные спектакли и приглашать в Тюмень коллективы со всей страны, включая столичные. Участников ждёт большой образовательный блок — SOMA-класс с мастер-классами по разным направлениям и SOMA-баттл. Для зрителей планируется гостевая программа, которую можно посмотреть совершенно бесплатно. Состоится фестиваль на базе театрального центра "Космос".

С 8 по 12 сентября тюменская делегация принимала участие в фестивале Таврида.Арт, где презентовала свою концепцию арт-резиденции "Медиа-арт центр". В составе команды было 38 человек, 4 из них подавали заявку на конкурс от Росмолодежи. Всего экспертная комиссия Тавриды.Арт рассмотрела 67 проектов, которым были присуждены гранты общей суммой 42 360 000 рублей. В этом году участниками форума стали более 6 тысяч молодых инициативных людей из разных регионов России, сообщили в пресс-службе Медиацентра молодежной политики Тюменской области.