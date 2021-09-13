Тюменцы в городском лесу высадили 16 тысяч саженцев сосны

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В городском лесу в районе Верхнего Бора тюменцы в выходные заложили "Сад памяти": на поляне в четыре гектара они высадили 16 тысяч сеянцев сосны. Около ста жителей города приняли участие в акции, призванной создать "живые памятники" каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города.

Акция "Сад памяти" проводится по всей стране второй год подряд. В Тюмени в ней участвуют школьники, студенты, воспитанники детского морского центра "Алые паруса", коллективы тюменских предприятий, среди которых Меретояханефтегаз, УСТЭК, Росводоканал Тюмень, ЛесПаркХоз, управа Центрального округа, депутаты гордумы.

Двухлетние сеянцы сосны обыкновенной были привезены из Заводоуковского района, Помимо них, сотрудники Меретояханефтегаза в саду высадили двадцать дубов.

В этот же день у деревни Муллаши на 16 гектарах старого горельника было высажено более 70 тысяч саженцев сосны из голышмановского питомника в рамках всероссийской акции "Сохраним лес".