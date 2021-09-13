В Тюменской области выбирают народного участкового

Стартовал всероссийский ежегодный конкурс "Народный участковый". Сильнейших определяют по итогам онлайн-голосования, которое будет проходит с 11 по 20 сентября на сайте УМВД по Тюменской области, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Проголосовать за сотрудника, который наиболее профессионален и лучше коллег справляется со своими служебными обязанностями может каждый. На сайте представлено одиннадцать кандидатур. Победит тот, кто больше наберет голосов.

Участники, набравшие наибольшее число голосов, выйдет во второй второй этап конкурса. Онлайн-голосование граждан пройдет с 7 по 16 октября. Победитель представит регион на федеральном уровне.

"Акция призвана способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных", - говорится в сообщении пресс-службы.