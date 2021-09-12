Световозвращатели могут спасти тюменцам жизнь

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы при движении в темное время суток. Если их нет на одежде, то можно приобрести специальные приспособления: браслеты, значки, брелоки, наклейки на сумки и другие аксессуары.

Как сообщили в Гоавтоинспекции региона, в осеннее время увеличивается количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Большинство пешеходов, даже школьники, не используют световозвращатели, делающие их более заметным для водителя на темной улице.

Лучше всего на осень приобрести верхнюю одежду с вшитыми световозвращающими элементами, такой гардероб может сделать движение по улице или загородной дороге более безопасным, если соблюдать правила движения.

В этом году в регионе произошло 318 ДТП с участием пешеходов, 28 человек погибли, 309 ранены. Из них 85 произошло в темное время суток, при этом погибли 19 человек. 74 ранены.