Новая спорплощадка появилась в микрорайоне Казарово

Новую уличную площадку для занятий спортом оборудовали в микрорайоне Казарово. На ней есть турниковый комплекс, тренажеры, а также качели и горки для малышей.

С инициативой создания спортплощадки выступили жители микрорайона, администрация города их поддержала. "Мы здесь уже занимаемся с нашими боксерами, проводим разминку, тренировочные комплексы", - поделился тренер по боксу Александр Паули.

Кроме юных боксеров заниматься спортом на этой площадке могут и все желающие в рамках физкультурной работы по месту жительства. Здесь каждый вторник с 13 до 15 часов проходят бесплатные занятия по общей физической подготовке. Кроме того, в микрорайоне Казарово бесплатные тренировки по ОФП, подвижные игры проходят на спортивной площадке школы № 52 на ул. Хамита Ярми, пишет ИА "Тюменская линия".