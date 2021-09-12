В Голышмановском округе преображают остановки

Фото из паблика "PROокруг - Голышманово" ВКонтакте

Остановочный комплекс в деревне Черемшанка Голышмановского городского округа капитально преобразился: местная художница Ираида Алексеева "превратила" его в деревенскую избу с русской печкой, с лавкой и самоваром за столом.

Павильон украсил общероссийский хештег #Возвращайся домой. Идея обсустроить необычным образом остановки принадлежит исполнительному директору благотворительного фонда "Наше время" Ольге Бадрызловой.

"Часто остановочные павильоны в населённых пунктах, а особенно в малых деревнях, оказываются местом для посиделок молодёжи. Иногда к утру там накапливаются горы мусора — пакеты, бутылки, семечки. Надеемся, что в павильоне-избе ни у кого не поднимется рука разбрасывать мусор. В округе немало безликих и неухоженных павильонов – их везде можно украсить по своему вкусу и усмотрению. Остановочный павильон в центре села — это всегда "лицо" населённого пункта", - прокомментировала Ольга Бадрызлова.

В посёлке Голышманово к обустройству остановочных пунктов приступили ученики и педагоги. Они планируют создать образовательную среду безопасности дорожного движения, пишет "АиФ - Западная Сибирь".