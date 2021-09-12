Тюменские дачники могут передать излишки урожая нуждающимся

Тюменским дачникам предлагают передать излишки овощей с огорода нуждающимся. Благотворительную акцию объявил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".

В конце дачного сезона у многих тюменцев остаются лишние овощи, фрукты, ягоды, зелень. Их можно привезти в центр "Семья", откуда специалисты передадут продукты малоимущим семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также одиноко проживающим пожилым людям.

Как сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, акция продлится до 24 сентября. Предварительно необходимо позвонить по телефону +79634524511.

Тюменцы, как правило, активно участвуют в подобных благотворительных мероприятиях. Свидетельство этому – благополучно завершившаяся в конце августа акция "Собери ребенка в школу", в которой приняло участие 15 организаций и многие жители области. Благодаря их заботе, 120 семей смогли собрать в школу своих учеников, в основном первоклассников.