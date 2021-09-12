В Тюмени пройдет международный форум "Кинопедагогика"

Фото: Илья Ахметшин

Международный форум "Кинопедагогика" будет проходить в Тюмени 27 и 28 сентября. Темой вновь станет медиавоспитание и кинообразование в современной России.

Организаторами выступят авторы кинофестиваля "Ноль Плюс" совместно с московским Институтом воспитания. В программу включены панельные дискуссии, круглый стол на тему финансирования детских медиапроектов, педагогический стендап и воспитательный хакатон, в рамках которого участникам предложат найти решение проблемных ситуаций за определенное время.

Также в ходе форума на секциях участники будут обсуждать актуальные проблемы, точки роста и рассмотрят успешные кейсы по внедрению института кинопедагогики в воспитательную систему страны и мира, пишет "Тюменская область сегодня".

Заявки принимаются до 20 сентября 2021 года на сайте кинопедагогика.рф.

Напомним, в 2020 году организаторы форума получили более 700 заявок от желающих принять участие. В итоге очно мероприятие посетили 60 специалистов, еще 170 человек стали зрителями онлайн-трансляции.