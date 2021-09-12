Тюменская молодежь стала чаще посещать библиотеки

Тюменские городские библиотеки все чаще посещает молодежь, у них больше свободного времени. Чтобы увлечь тюменцев чтением, библиотекари запустили несколько проектов.

Как рассказал главный библиотекарь отдела социокультурной деятельности Центральной городской библиотеки Артем Тихомиров, в конце августа завершился конкурс летнего чтения для школьников. Дети 7-14 лет читали книги вне курса литературы, отвечали на вопросы по ним и выполняли творческие задания. Для взрослых состоялся онлайн-марафон "Пикник книг". Тюменцы встречались с местными писателями и участвовали в розыгрышах книг.

В рамках проекта "Литературный лицей" проходят читки – мероприятия, на которых можно прочесть свои произведения или послушать других тюменских авторов, пишет "Вслух.ру".

"Если вас не так сильно привлекает литература, не нужно думать, что без нее ваша жизнь неполноценна. У вас, наверное, есть другие любимые виды искусства. Любая другая культура, в том числе спортивная, развивает человека, как и литература", – считает Артем Тихомиров.