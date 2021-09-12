В Тюмени пройдет региональный чемпионат профессионалов "Абилимпикс"

VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Тюмени и Ялуторовске 28-29 сентября. Планируется участие 145 человек в 15 компетенциях.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в чемпионате примут участие граждане с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по трем категориям: "школьники", "студенты" и "специалисты". Они будут демонстрировать мастерство в таких номинациях, как, например, "Выпечка хлебобулочных изделий", "Массажист", "Медицинский и социальный уход", "Медицинский и лабораторный анализ", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Флористика" и других.

Оценивать конкурсантов будут более 100 экспертов — представителей учебных заведений, общественных организаций инвалидов. Победители отправятся на отборочный этап VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который состоится в октябре 2021 в очно-дистанционном формате. Финал будет проходить в ноябре в Москве.