Тюменцев ждет два дня кубинских танцев

Всероссийский фестиваль кубинского танца "CHACKA CHACKA" впервые пройдет в Тюмени 25-26 сентября. Программа включает мастер-классы, лекцию и шоу-концерт.

В фестивале примут участие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга, профессиональные танцоры и любители, новички, поклонники кубинской культуры.

Инициатором и организатором проекта выступила хореограф Наталья Стройкина, которая 14 лет жила и работала в Италии, изучала, практиковала различные направления кубинского танца. Сейчас занимается развитием сальсы в Тюмени.

25 сентября в спортивной школе "Прибой" будут проходить мастер-классы по сальсе, реггетону, мамбо, конге, а также лекция на тему "Инструменты сальсы с живой иллюстрацией". 26 сентября в концертном зале "Золотые ворота Сибири" начнется шоу-программа с live-концертом латиноамериканской музыки и танцевальной вечеринкой. Вход для зарегистрированных участников фестиваля свободный, количество мест ограничено, пишет "Вслух.ру".