Проект "Вездеход.Истории" расскажет об успешных тюменцах

В Тюмени стартовал проект "Вездеход.Истории". Его участники в доступном формате смогут получить информацию о возможностях для развития и самореализации в сфере молодежной политики.

Успешные тюменцы делятся в рамках проекта своими личными историями и опытом работы. Их можно найти в социальных сетях по хэштегу #вездеход72. Эксперты также рассказывали о компетенциях и ценностях, сформировавшихся за время деятельности, о реализованных проектах и единомышленниках, которые шли с ними по карьерному пути.

Организаторы собрали 72 истории, которые переработали в интерактивный раздел на специальном портале. На странице проекта также можно пройти квест. Кроме того, можно прослушать подкасты из серии "Карьерный трек" о профессиональных и личностных перспективах, прочесть тематические статьи и интервью с экспертами, пишет "Мой портал".

"В современном мире важно пробовать себя, искать возможности для развития и нарабатывать soft skills, чтобы быть конкурентоспособным. Молодежная политика — о креативности, инициативности и опыте. Рассказы тюменцев, которые начали карьерный путь с работы в молодежной политике, помогут вдохновиться и реализовать собственные идеи", — отметил руководитель проекта "Вездеход-2021" Мария Федоренко.

Например, своей историей поделился директор центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев. Уже в студенческие годы он был активистом, а после службы в армии вернулся в молодежную политику. Максим реализовал идею профориентационного проекта для призывников. Он уверен, что молодежные проекты развивают навык управленца и дают опыт.