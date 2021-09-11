Около 2,5 тыс. человек посетили всенародную запись в детские кружки Тюмени

Фото пресс-службы ДТиС "Пионер"

Около 2,5 тыс. человек пришли на всенародную запись в детские кружки и секции Тюмени, которая проходила в ЦУМе. В рамках мероприятия можно было получить бесплатные консультации и выбрать занятие для ребенка.

Как сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени, всего было представлено 50 направлений дополнительного образования для детей.

"Самая большая экспозиция была у Дворца спорта и творчества "Пионер", который представил 25 направлений своей деятельности. Всего тюменцы получили возможность познакомиться со 100 кружками, секциями и клубами областного центра", - сообщила генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Участникам предлагали выбрать занятия для детей в возрасте от 3,5 до 17 лет на любой вкус: изобразительное искусство, программирование, робототехника, тренинги по скорочтению, студии танца и фитнеса, музыкальная школа, кулинария и обучение иностранным языкам, вокал и спортивные секции. Среди гостей также разыграли 100 призов.