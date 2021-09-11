Муфтий Тюменской области пообщался со студентами

08:44 11 сентября 2021
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pixabay.com

Муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков встретился со студентами в стенах ГАУ Северного Зауралья. Мероприятие было посвящено Дню солидарности и борьбы с терроризмом и проводилось с целью профилактики идей экстремизма и терроризма среди молодежи.

"Такие встречи важны как для студентов, исповедующих Ислам, так и для остальных, включая сотрудников образовательных учреждений. Сегодня к Исламу относятся недоверчиво из-за политических противоречий, однако по своей сути это религия добра и мира. Наша задача – обезопасить молодежь от экстремистских действий, вербовки в радикальные псевдорелигиозные группировки", - заявил Зиннат хазрат Садыков.

Он подчеркнул, что подобные мероприятия формируют у молодых людей правильное понимание религиозных аспектов жизни, помогают разрушить стереотипы и способствуют развитию уважительного отношения к мировым религиям.

В пресс-службе духовного управления мусульман региона сообщили, что в последние годы в студенческой среде Тюмени замечено увеличение числа обучающихся, прибывающих из стран с мусульманским большинством. Именно поэтому буквально ни одно профилактические мероприятие для студентов не обходится без представителей мусульманского духовенства.

Теги: ислам , профилактика , студенты
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