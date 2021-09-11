Режим ограничений в Тюмени продлён до 26 сентября

19:32 10 сентября 2021
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Ограничения, введенные в Тюменской области в связи с режимом повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 26 сентября 2021 года, сообщает Оперштаб. 

В соответствии с постановлением, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий численность зрителей‌ не должна превышать 50% от общего количества мест, при этом общее количество участников мероприятия - не более тысячи человек.

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции распоряжением регионального правительства личный‌ прием граждан и представителей организаций‌ в исполнительных органах государственной власти Тюменской‌ области приостановлен до 26 сентября 2021 года.

В регионе продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

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