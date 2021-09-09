В Тюмени откроется масштабная выставка творчества Сальвадора Дали

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В музейном комплексе им. Словцова в Тюмени 10 сентября начнет работу масштабная выставка творчества Сальвадора Дали "Сюрреализм – это Я". Это проект санкт-петербургской галереи современного искусства PSGallery, представляющей самое большое в России собрание произведений искусства великого мастера.

Гости музея увидят двенадцать редких сюрреалистических объектов и смогут оценить мастерство и оригинальность работы художника со стеклом и бронзой. На выставке представлено более 230 экспонатов: оригиналы работ из известных графических серий, фотографии художника и скульптуры.

Эксклюзивная часть выставки – зал мультимедиа с "ожившими полотнами", в котором посетители окажутся внутри произведений искусства, что позволит подробно рассмотреть детали и получить совершенно новые впечатления. А главное, каждый сможет сделать фото на знаменитом диване в форме губ.

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Выставка будет работать с 10 сентября по 12 декабря 2021 года со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Стоимость посещения от 200 до 500 рублей. Возрастная категория 12+