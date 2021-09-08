В тюменском следкоме пройдет прием граждан

17:17 08 сентября 2021
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Прием граждан 13 сентября с 11:30 до 12:30 проведет исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александр Бессмельцев.

"Гражданам, желающим прийти  на личный приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

Записаться на личный прием можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию на нашем сайте в разделе "Интернет-приемная" tyumen.sledcom.ru.    

Теги: СКР
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