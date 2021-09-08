В тюменском следкоме пройдет прием граждан

Прием граждан 13 сентября с 11:30 до 12:30 проведет исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александр Бессмельцев.

"Гражданам, желающим прийти на личный приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Записаться на личный прием можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию на нашем сайте в разделе "Интернет-приемная" tyumen.sledcom.ru.