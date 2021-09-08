Кадеты Росгвардии получили спортивные разряды, дипломы и грамоты за участие в соревнованиях

В гимназии № 16 Тюмени подвели летнего обучения кадет многопрофильной специализированной группы Росгвардии "Монолит" Детского морского центра "Алый Парус".
На летних каникулах кадеты Росгвардии участвовали в военно-патриотических и спортивных мероприятиях, а также ведомственных акциях и проектах.
С достижением высоких результатов в летний период обучения гимназистов поздравили директор образовательного учреждения Наталья Филиппи, руководитель профильной группы Евгений Климов и представители детского центра.
В торжественной обстановке юным тюменцам вручены нагрудные знаки и зачётные классификационные книжки с присвоением спортивных разрядов, а также дипломы и грамоты за участие в различных конкурсах, проектах и соревнованиях, в том числе юнармейских играх в рамках Международных армейских игр "Арми-2021", сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.
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