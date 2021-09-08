Кадеты Росгвардии получили спортивные разряды, дипломы и грамоты за участие в соревнованиях

11:52 08 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В гимназии № 16 Тюмени подвели летнего обучения кадет многопрофильной специализированной группы Росгвардии "Монолит" Детского морского центра "Алый Парус".

На летних каникулах кадеты Росгвардии участвовали в военно-патриотических и спортивных мероприятиях, а также ведомственных акциях и проектах. 

С достижением высоких результатов в летний  период обучения гимназистов поздравили директор образовательного учреждения Наталья Филиппи, руководитель профильной группы Евгений Климов и представители детского центра.

В торжественной обстановке юным тюменцам вручены нагрудные знаки и зачётные классификационные книжки с присвоением спортивных разрядов, а также дипломы и грамоты за участие в различных конкурсах, проектах и соревнованиях, в том числе юнармейских играх в рамках Международных армейских игр "Арми-2021", сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021