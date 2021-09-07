Владимир Путин вручил тюменцу медаль за отвагу на пожаре

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Александр Захаров, командир отделения 15 пожарно-спасательной части 32 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тюменской области, прапорщик внутренней службы награжден медалью "За отвагу на пожаре".

В региональном управлении МЧС рассказали, что награду Захаров получил за грамотную организацию тушения пожара в районе поселка Андреевский в мае этого года, благодаря чему удалось уберечь от огня склады ТВВИКУ.

Государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах страны вручил президент РФ Владимир Путин. Торжественная церемония прошла в Благовещенске 4 сентября.

"Я от имени тех людей, которым вы помогаете, которых вы спасаете, хочу вас искренне поблагодарить за службу, работу. У вас есть свои семьи, дети, близкие люди. Я так понимаю, что по-другому невозможно: приходится всё отключать и думать только о тех, кто ждёт вашей помощи – в данный момент, когда вы работаете. Знаю, как это бывает сложно, когда сталкиваешься с чужой болью, с людьми, которые страдают. И вы протягиваете им руку помощи и поддержки, подставляете плечо, рискуя иногда собственной жизнью. И, к сожалению, так бывает, что люди отдают свою собственную жизнь ради спасения других. Ничего более благородного не существует", - отметил глава государства, обращаясь к награжденным.