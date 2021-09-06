В тюменском Медгороде врачи могут диагностировать состояние пациента по одной капле крови

Анестезиологи Медицинского города могут оперативно проводить лабораторные анализы у постели пациента. Для этого им не требуется помощь лаборантов, а для проведения исследования достаточно одной капли крови больного, сообщили в региональном депздраве.

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Новый диагностический анализатор появился в отделении анестезиологии и реанимации, с помощью прибора можно выполнить широкий спектр тестов, в числе которых исследования на газы и электролиты крови (Na, K, Cl, iCa), кардиомаркеры, биохимические параметры и показатели свёртываемости. Простота забора крови и автоматизация тестирования позволяют врачам не привлекать к исследованию лаборантов. Для выполнения комплексного анализа требуется малый объём образца.

"Одной капли крови достаточно, чтобы мы могли отследить состояние всех жизненно важных систем организма пациента буквально в считанные минуты. Это особенно актуально при лечении пациентов с тяжёлым течением заболеваний. Сегодня врач анестезиолог-реаниматолог может своими силами определить показатели пациента как перед началом лечения, так и в динамике, оценить тяжесть состояния больного и экстренно принять необходимые меры", – рассказала Татьяна Куцева, заведующий Отделением анестезиологии и реанимации Медицинского города.

Она отметила: чтобы с высокой точностью диагностировать инфаркт миокарда или сердечную недостаточность теперь врачам нужно всего несколько минут. Ранее на выполнение таких анализов требовалось в разы больше времени и ресурсов.

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Для тестирования в анализаторе может применяться капиллярная, артериальная или венозная кровь. Компактный размер делает прибор портативной мини-лабораторией, расположенной у постели пациента, а результаты соответствуют всем стандартам и нормам "классической" лабораторной техники, отмечают в депздраве.