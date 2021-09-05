Стартовал прием заявок на тюменский форум "Особое перо"

Тюменская региональная организация Всероссийского общества инвалидов объявила о проведении литературно-образовательного форума "Особое перо" и творческого конкурса в рамках него. Заявки на участие принимают до 1 ноября.

Проект стал участником первого конкурса грантов губернатора Тюменской области и получил поддержку на реализацию. Форум будет проходить в два этапа, первый запланирован на декабрь 2021 года. Для участников организуют образовательную программу, включающую в себя мастер-классы, мотивационную тренд-сессию, литературный коучинг.

Также пройдет конкурс авторского литературного творчества в номинациях: "Проза", "Поэзия", "Авторская песня", "Авторское чтение". А летом 2022 года его победители и призеры примут участие в литературном турне по Тюмени "Читающий автобус", узнают о писателях и поэтах-земляках, остановятся у культурно-исторических мест.

По итогам форума и конкурса будет выпущен сборник произведений лучших 70 участников, пишет "Мегатюмень".

Заявки на участие в Форуме "Особое перо" принимаются до 1 ноября в ТООО ВОИ на e-mail: voi72@bk.ru , с пометкой "Областной форум".