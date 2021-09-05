Юные голышмановцы изучают ремесла и прикладное творчество

Педагог дополнительного образования Наталья Диль обучает детей в возрасте от 5 до 18 лет по авторской образовательной программе "Лепим вместе". Занятия проходят на базе Голышмановского молодежного центра.

"Не сразу все получалось, но теперь нам с ребятами под силу и лепка фигур людей, животных, зданий, мастерим игрушки, посуду. К сожалению, не каждому ребёнку хватает терпения довести работу до конца, но есть усидчивые", - поделилась педагог.

Например, по индивидуальной программе занималась ученица школы № 1 Ирина Прилепская. Её работы были выставлены на несколько конкурсов. Диплом второй степени воспитанница получила на экологическом областном форуме "Зелёная планета" в разделе "Лепка" за космическое панно из пластилина и ракету-подсвечник из глины. Поделку отправляли ещё и на международный конкурс в Санкт-Петербург, организатором которого выступает академия музыки имени Елены Образцовой. Туда заявлялись более 1000 человек. Всероссийский онлайн-конкурс "Чудеса гончарного круга", проходивший в Оренбурге, принёс девочке диплом I степени в номинации "Скульптура" за домик-подсвечник и мужичка-Катышка, который разработали к 110-летию посёлка Голышманово. За свои успехи Ирина Прилепская занесена в банк одарённых детей Тюменской области.

Авторская общеразвивающая программа "Лепим вместе" была рассчитана на два года, но благодаря высокому спросу ее планируют реализовывать и дальше. В новом учебном году воспитанники Натальи Диль будут пробовать делать изделия из лепного камня. На изготовление поделок из этого материала не нужно так много времени, как из глины, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Продолжат практиковать и семейные мастер-классы. Руководство молодёжного центра поддерживает программу и выделяет средства на приобретение разных материалов и оборудования. Есть гончарный круг, хотят ещё купить магнитные съёмные круги для удобства. Мечтает Наталья Диль о приобретении большой муфельной печи.