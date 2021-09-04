Тюменским школьникам вручат открытки о безопасности на дорогах

Более 50 тыс. открыток, закладок и памяток по безопасности дорожного движения раздадут школьникам Тюменской области во время уроков по безопасности дорожного движения, которые проведут в каждом образовательном учреждении сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, наглядные пособия изготовили в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".

Кроме того, водители и родители получат открытки, призывающие к снижению скорости в населенных пунктах и безопасной перевозке детей. Их будут вручать в детских поликлиниках, на парковках, у пешеходных переходов.

С начала года в Тюменской области произошло 263 ДТП с участием детей, 3 ребенка погибли, 309 ранены. В последние два месяца наблюдается положительная динамика в сторону снижения детского травматизма на дорогах.