Тюменцев приглашают на фестиваль актерской песни "Почти Belcanto"

VI Всероссийский фестиваль-конкурс актерской песни "Почти Belcanto" пройдет в Тюменском театре кукол 26 и 27 сентября. На сцене выступят актеры и режиссеры из профессиональных театральных объединений, а также театралы-студенты.

Всего конкурс будет проходить по четырем номинациям: исполнители, дуэты, ансамбли и театрализованная песня. Победителей выявит профессиональное жюри. Заключительным событием станет гала-концерт, который состоится 27 сентября.

Как сообщили организаторы, идея проведения фестиваля принадлежит тюменскому отделению Союза театральных деятелей РФ. Первый конкурс регионального формата состоялся в 2012 году. Тогда в нем принимали участие лишь 22 актера из театров Тюмени и близлежащих городов. В 2013 году география расширилась, фестиваль получил статус всероссийского. Тогда Тюмень посетили актеры из Санкт-Петербурга, Поволжья, Урала и даже Израиля, пишет "Тюменская область сегодня".