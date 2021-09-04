Автоинспекторы напоминают тюменцам о правилах передвижения на электросамокатах по городу

Водители электросамокатов должны выбирать дорогу в зависимости от мощности транспорта. Как сообщил старший инспектор управления ГИБДД по Тюменской области Константин Заикин, в этом случае будет обеспечена безопасность участников движения.

По словам сотрудника Госавтоинспекции региона, если мощность электродвигателя меньше 250 Ватт, то водитель приравнивается к пешеходу, а значит, должен передвигаться в пределах пешеходной зоны. Если же мощность больше, то такое транспортное средство уже считается мопедом. Передвижение осуществляется по дорогам общего пользования.

Ездить по велосипедным дорожкам электросамокатчикам, исходя из приведенного выше разделения, вовсе нельзя, а вот по велопешеходным могут ездить обладатели самокатов с двигателем мощностью до 250 Ватт, пишет "Вслух.ру".

Отметим, с начала года в Тюменской области произошло 10 ДТП с участием электросамокатов. Пострадало 13 человек, в том числе 5 детей. Число аварий увеличилось по сравнению с прошлым годом.