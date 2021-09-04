Более 324 тысяч доз вакцины от гриппа получила Тюменская область

16:28 03 сентября 2021
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Фото депздрава ТО

В регионе началась сезонная прививочная кампания против гриппа. Первую партию, которая состоит из 228 180 доз вакцины "Совигрипп" для взрослых и 5 850 доз "Ультрикс Квадри", уже начали распределять по поликлиникам региона.

Запланировано привить 926 030 жителей Тюменской области (60% от численности населения): 665 140 взрослых и 260 890 детей.

Минздрав в рамках Национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета согласована поставка вакцины против гриппа для 770 700 человек.  Еще  155 000 доз вакцин для достижения 60% охвата населения будет закуплено на деньги из областного бюджета, сообщили в местном депздраве.

Вся вакцина распределяется по областным больницам и городским поликлиникам, также по графику будут работать вакциномобили. В первую очередь по Нацкалендарю производится вакцинация детей, студентов, пожилых лиц, беременных женщин, а также декретированных групп населения, которые в большей степени контактируют с людьми, к примеру, в сфере пищевой промышленности, образования и др. Бесплатно поставить прививку против гриппа можно, предъявив полис.

Теги: вакцинация , грипп , здравоохранение , ОРВИ
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